В русском Воронеж мужчина случайно поджег собственную машину. Инцидент произошел на АЗС.
Как сообщает российский Телеграм-канал "База", мужчина пытался подсветить бензобак зажигалкой прямо во время заправки, но все вышло из-под контроля.
На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль мигом вспыхнул, огонь распространился на корпус, а ошеломленный мужчина принялся тушить свой транспорт.
"Еб*нько, подай патроны. Автомат тоже", - сказал шокированный автор видео за кадром.
Непонятно, с какой целью мужчина подсвечивал бак зажигалкой. Судьба автомобиля и водителя неизвестна.
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