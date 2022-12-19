Непонятно, для чего мужчина с огнем полез в топливо.

В русском Воронеж мужчина случайно поджег собственную машину. Инцидент произошел на АЗС.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", мужчина пытался подсветить бензобак зажигалкой прямо во время заправки, но все вышло из-под контроля.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль мигом вспыхнул, огонь распространился на корпус, а ошеломленный мужчина принялся тушить свой транспорт.

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"Еб*нько, подай патроны. Автомат тоже", - сказал шокированный автор видео за кадром.

Непонятно, с какой целью мужчина подсвечивал бак зажигалкой. Судьба автомобиля и водителя неизвестна.

Новости "русского мира": что происходит в РФ

Россия живет нескончаемым потоком трэш-новостей. В частности, недавно Учитель из Новосибирской области РФ устроил своим ученикам прощальную алко-вечеринку. В разгар веселья в квартиру пришли их родители и полиция.

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