В тусовку учеников и педагога вмешались полицейские.

Учитель из Новосибирской области РФ устроил своим ученикам прощальную алко-вечеринку. В разгар веселья в квартиру пришли их родители и полиция.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", учитель Марат Садеков из Москвы проработал в школе №4 города Черепанова полтора года и недавно решил уволиться. На прощание ученикам и себе педагог устроил вечеринку.

"На тусовку собрались аж 20 учеников из 6, 8, 9 и 11-го классов. Они веселились и танцевали, не жалея квартиры, пока ночью к ним не приехали родители одной из школьниц. Им вечеринка явно не понравилась. Они забрали свою дочь и вызвали полицию, а прибывшие оперативники собрали оставшихся детей и позвонили их родителям, чтобы выписать на них административные протоколы", - пишет канал.

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Горе-учителю также выписали протокол - по статье о привлечении несовершеннолетних к употреблению алкогольной продукции.

Скандалы с учителями РФ

Недавно в российском Барнауле преподавателя философии и истории оштрафовали на 30 тысяч рублей за грустный смайлик под антивоенным постом в соцсетях. Обосновали это решение "дискредитацией российской армии".

Кроме того, в Нижегородской области РФ 25-летняя учительница английского языка Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы их не отправили на войну в Украину.

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