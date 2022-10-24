Местные жители слышали два взрыва.

В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожные пути.

Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram.

"Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", - написал он.

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В Сообществе железнодорожников Беларуси сообщают, что местные жители слышали два взрыва за полчаса.

"Межгосударственный стык Злынка-экспл. (РЖД) - Закопытье-экспл. (БелЖД) временно заблокирован, движения поездов на участке - нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот межгосударственный стыковой пункт используется для воинских перевозок Россия-Беларусь.

Подрывы ж/д путей в России

Как сообщал УНИАН, в апреле губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил, что возле границы с Украиной серьезно повредили железнодорожные пути.

В августе неизвестные взорвали железную дорогу в Курской области.

Кроме того, сообщалось, что в четырех областях РФ партизаны провели диверсии на объектах "Российских железных дорог".

По данным российских СМИ, в период с марта по июнь в РФ внезапно сошли с рельсов 63 товарных поезда.

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