Инцидент произошел возле украинской границы.

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил о диверсии. Он указал, что возле границы с Украиной серьезно повредили железнодорожные пути.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Он указал, что никто не пострадал и не погиб, но разрушено железнодорожное полотно.

При этом Гладков заверил, что данная ветка якобы использовалась для рельсового автобуса Белгород- Нежеголь. На месте инцидента работает следственная группа.

Также в сети опубликовали фото с места происшествия, на которых видно, что разрушена одна из плит железнодорожного моста.

Стоит отметить, что Шебекино находится возле границы с Украиной – с другой стороны расположен город Волчанск Харьковской области.

Взрывы в Белгороде: что известно

30 марта и 1 апреля в Белгороде прошла серия взрывов на складах боеприпасов и нефтебазе.

Как передает британская разведка, вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепочки России.

Особенно может пострадать обеспечение российских войск, окруживших Харьков (60 км от Белгорода).

2 апреля следком РФ начал уголовное производство по факту пожара на белгородской нефтебазе. Российские следователи утверждают, что два боевых вертолета незаконно вторглись с территории Украины в воздушное пространство РФ, произвели не менее 4 авиаударов по нефтебазе Белгорода.

При этом аналитики из Conflict Intelligence Team выяснили, что снаряд, попавший в нефтебазу, был выпущен со стороны России.

3 апреля в Томаровке Белгородской области прогремели еще два взрыва с последующим падением обломков.

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