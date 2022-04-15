Партизаны препятствуют вражеским транспортировкам.

В четырех областях РФ партизаны провели диверсии на объектах "Российских железных дорог" (РЖД). Они сделали транспортировку по отдельным путям невозможной.

Соответствующей информацией поделился Telegram-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Согласно опубликованным данным, за последние две недели "рельсовые партизаны" провели череду успешных операций. В результате часть железнодорожных путей в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях стали непригодны для использования.

Диверсии устраиваются на перегонах в релейных шкафах СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки). Внутри них устанавливаются специальные приспособления, которые срабатывают по таймеру. После этого все внутренее оборудование шкафчика выгорает и становится непригодным для использования.

Ответственность за диверсионные операции в Брянской и Смоленской областях взяла на себя организация "Буслы Ляцяць". Она отчиталась о работе своих партизанских групп в свежем видео.

Напомним, три дня назад губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о диверсии на РЖД. Возле границы с Украиной партизаны серьезно повредили железнодорожное сообщение.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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