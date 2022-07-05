Россияне вдохновились своими беларускими коллегами.

Партизаны в Российской Федерации активизировались после полномасштабного вторжения в Украину. Подпольщики жгут военкоматы и мешают перевозить технику, ведя "рельсовую войну".

Об этом сообщает издание The Insider.

Всего на территории РФ произошли минимум 23 атаки на военкоматы, из них 20 - поджоги коктейлями Молотова. При этом за атаками стояли разные группы - левые анархисты, проукраинские активисты и ультраправые.

Кроме того, по данным СМИ, в период с марта по июнь внезапно сошли с рельсов 63 товарных поезда. Ответственность за рельсовую войну взяли на себя представители "Боевой организации анархо-коммунистов". Они задержали поезда к военной части во Владимирской области, где размещен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.

"К сожалению, диверсия была обнаружена вечером 25 июня. Тем не менее даже в таком виде диверсия нанесла вред противнику, задержав передвижение составов с военным оборудованием и причинив экономический ущерб в связи с необходимостью восстановления ж/д путей", - говорится в сообщении.

По словам партизан, они вдохновились беларуским движением "рельсовых войск", которые подорвали логистику российской армии в начале полномасштабного вторжения.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

При этом в Беларуси активизировались "рельсовые партизаны", которые умышленно повреждали железнодорожную инфраструктуру страны и мешать поставкам российского оружия, боеприпасов и живой силы для войны против Украины.

27 апреля власти Беларуси одобрили поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие возможность применения смертной казни "за покушение на совершение актов терроризма".

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