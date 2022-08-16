Неизвестные положили под рельсы взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

16 августа на россии прогремели взрывы. В Курской области кто-то взорвал железную дорогу.

Об этом информирует телеграм-канал Baza, а также российские СМИ.

Обходчик сообщил о взрыве начальству, а те вызвали полицию и профильных специалистов. Выяснилось, что неизвестные положили под рельсы взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Это и позволило взорвать колею.

По этому маршруту не ездят пассажирские поезда с 2014 года. Но по этому пути курсируют маневровые и грузовые поезда. Добавим, что российские силовики опросили жителей окрестных сел, но никто не видел ничего подозрительного. Свидетелей взрыва не удалось найти.

Напомним, что 16 августа в оккупированном Крыму, вблизи города Джанкой, прогремели взрывы, которые попали на камеру. Минобороны РФ назвало это диверсией.

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