На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

В Гатчинском районе Ленинградской области РФ подорвали опору линий электропередач, на ещё одной обнаружили предполагаемую взрывчатку, сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко.

"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено – сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме", – написал Дрозденко.

По словам чиновника, на месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

Видео дня

Несколькими днями ранее в том же районе Ленинградской области, по сообщениям местных СМИ, прозвучал взрыв. Инцидент произошел 27 апреля возле населенного пункта Графская Славянка, где также находится военный аэродром "Пушкин", используемый военно-космическими силами РФ, нацгвардией и другими.

Инциденты в небе над Москвой

В течение последних недель все чаще появляются сообщения о странных инцидентах в небе над российской столицей. 20 марта тут упал БПЛА со странной надписью. 20 апреля жители Москвы заметили в небе над городом еще один неизвестный объект. А 27 и 28 марта тут фиксировали странные кольца дыма. 23 апреля в подмосковном поселке упал начиненный взрывчаткой беспилотник.

На этом фоне в Москве создали дежурные группы из бюджетников, которые должны патрулировать город на 9 мая и высматривать в небе беспилотники.

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