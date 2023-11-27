Это случилось во время вчерашней массированной атаки дронов.

Во время атаки беспилотников в Московской области в ночь на воскресенье российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" обстрелял жилой дом. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Инцидент произошел в 3:30 ночи в посёлке Часцы, что недалеко от российской авиабазы "Кубинка". Как пишет ASTRA, разгонный блок от зенитной ракеты, выпущенной "Панцирем", пробил стену частного жилого дома.

"Поврежденный дом — двухэтажный деревянный. На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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"Снаряд пробил стену и влетел на первый этаж двухэтажного жилого частного дома, после чего там начался пожар. Хозяева жилища — пожилая пара, ночевали в спальне на втором этаже и чудом не пострадали", – уточняет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Атака дронов на Москву 26 ноября

Как писал УНИАН, в ночь на воскресенье территорию России атаковали сразу несколько десятков беспилотников. Российские военные заявили, что им пришлось сбивать дроны над территорией Тульской, Московской, Брянской и Калужской областей. Кроме того, в небе над Тулой то ли сбитый, то ли подавленный системой РЭБ дрон врезался в жилой дом.

В украинской разведке журналистам неофициально рассказали, что эта массированная атака стала ответом Украины на масштабную российскую атаку дронов, которой подвергся Киев за сутки до того.

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