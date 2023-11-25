Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА "Shahed".

"Всего зафиксированы пуски около 75 "шахедов" с двух направлений – Приморско-Ахтарск и района Курской области - РФ. Основное направление удара - Город Киев", - пишет пресс-служба ведомства.

Как отмечается, противовоздушная оборона работала в минимум шести областях Украины: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской. К отражению атаки дронов привлекли зенитные ракетные войска, тактическую авиацию, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

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"В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 71 ударный БпЛА "Shahed-131/136". Подавляющее большинство - на Киевщине. Также На Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - подытожили в ВС ВСУ.

Ночная атака дронов

Сегодня ночью, 25 ноября, оккупанты устроили очередную атаку дронов на Киев. В столице тревога длилась более 6 часов. Незначительные повреждения зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

"Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу ПВО", - сказал президент Владимир Зеленский относительно действий россиян.

В результате атаки без света остались около 200 жилых домов.

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