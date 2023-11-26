В украинской разведке сообщили, что все дроны летели на военные объекты.

Массированный удар беспилотниками по российским областям в ночь на 26 ноября - это ответ на беспрецедентную атаку "шахедов" на Киев накануне.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в разведке, атака началась в 3:30 и завершилась в 9:20. Около 35 дронов были выпущены по объектам Москвы и области, а также в Туле и в Смоленске. Все эти объекты военные или касаются военного производства.

"Действия сугубо симметричны и как знак, что РФ стоит задуматься о последствиях. Война должна идти с военными в районах боевых действий. Удары по мирным и вне зоны боевых действий не останутся без ответа", - отметил собеседник издания.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что до массированной атаки неизвестных дронов на ряд городов Российской Федерации в ночь на 26 ноября причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Массированная атака "шахедов" на Киев

Ночью 25 ноября российские оккупанты устроили массированную дроновую атаку на Украину.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечали, что враг выпустил по стране рекордное количество ударных БПЛА - около 75 "шахедов", из которых 71 сбили. Основное направление удара - Киев.

Начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил об уничтожении более 40 воздушных целей силами противовоздушной обороны. Это уже четвертая атака вражеских беспилотников на Киев за месяц. И это нападение дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения.

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