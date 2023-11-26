БПЛА добрался до военного объекта элитного подразделения российской армии.

Ночью неизвестные дроны-камикадзе не только наделали много шума в России, но и атаковали один из военных объектов.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, во время ночной атаки дронов один из БПЛА нанес удар по зданию Кантемировской дивизии в Подмосковье.

"Как сообщил источник, в 3:15 на территорию Кантемировской дивизии, к расположению 275-го самоходно-артиллерийского полка, к 5 этажному кирпичному зданию казармы влетел и взорвался БПЛА. Потом начался пожар", - пишет проект.

Видео дня

Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Россию массированно атаковали дроны - что известно

Напомним, что ночь на 26 ноября была тревожной в нескольких регионах России. Как сообщили СМИ и паблики, российская территория была массированно атакована дронами - ночью якобы сбито 11 беспилотников, а еще девять "птичек-убийц" ликвидированы утром над территорией Тульской, Московской, Брянской и Калужской областей. Кроме того, в небе над Тулой уничтожили два дрона, и обломки одного из них якобы попали в жилой дом.

По одной из версий российской стороны, украинская армия атаковала Тулу беспилотниками, которые похожие на дроны "Герань" (так в РФ называют иранские дроны-камикадзе "Шахед").

Затем в сети показали момент попадания в дом в Туле. Его окружили силовики и спецслужбы. Россияне разбираются, какие именно Дроны прилетели на их территорию.

Вас также могут заинтересовать новости: