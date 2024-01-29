Татьяна Жданок работала на ФСБ РФ примерно с 2004 года.

Служба безопасности РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок. Она представляет партию "Русский союз Латвии".

В расследовании The Insider говорится, что политик работала с кураторами из Пятой службы ФСБ примерно с 2004 года и просила деньги на проведение различных мероприятий. С 2005 года она переписывалась с куратором – сотрудником управления ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрием Гладеем.

В одному из писем был проект повестки дня конференции в Таллинне и Нарве, которую спонсировали фракция "Зеленых" Европейского парламента и Европейский свободный альянс, а также проект пресс-релиза о конференции.

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Тогда Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что Европейский русский альянс, членом которого является Жданок, – прикрытие ФСБ.

Кроме того, Жданок регулярно встречалась с Гладеем в Европе и в Москве. Также она организовала общественные слушания в Европарламенте, посвященные отношению эстонских властей к протестам в Таллинне после переноса памятника советскому солдату.

Помимо этого, женщина участвовала в запуске в Латвии радиопередачи под названием "Час русской школы", в которой говорилось о русских, живущих в стране, о "возможных проблемах, связанных с отправкой детей из русских семей в латышские школы". Она заявила, что готовит выставку в Европарламенте под названием "Русские Латвии", чтобы представить этнических русских истинно коренным населением страны.

9 апреля 2010 года депутат направила куратору проект плана по продвижению празднования в Латвии "дня Победы", для чего нужно было выделить 6 тысяч долларов в дополнение к финансированию, которое Жданок должна была получить как организатор и депутат Европарламента.

На эти деньги должны были купить "георгиевские ленты", а также создать документальный фильм о поездках латвийских ветеранов в Австрию и Бельгию для участия в праздновании 65-й годовщины освобождения Вены от Третьего рейха.

Гладей продолжал работать со Жданок до 2013 года, после чего передал ее Сергею Красину. Также с ней работали другие кураторы.

В свою очередь Жданок утверждает, что "не сотрудничала и не сотрудничает со спецслужбами". Кроме того, она заявлении СМИ, что взлом личной переписки без санкции правоохранительных органов недопустим и является кражей личных данных.

"Заявляю, что запугать меня не удастся. Я и мои единомышленники будем продолжать использовать трибуну ЕП для борьбы с неофашизмом", – говорится в заявлении депутата.

Российские шпионы в Европе

Британские следователи обвиняют Марсалека в том, что в 2020–2023 годах он руководил сетью из пяти болгар - российских агентов. У них были поддельные документы, они вели слежку за различными людьми и помогали российским спецслужбам похищать их - как в Великобритании, так и в других странах. Агенты арестованы и ожидают суда.

Кроме того, 14 декабря 2023 года в шестой коллегии Высшего суда Берлина начался процесс над 52-летним полковником бундесвера Карстеном Л, который возглавлял отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии. Его обвиняют в госизмене и разглашении гостайн российским спецслужбам.

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