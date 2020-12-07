Василий Рыбников

Жуткий случай произошел в ходе онлайн-встречи президента РФ с участниками конкурса «Доброволец России - 2020». На мероприятии загрустил мальчик Андрей, и это была с его стороны большая ошибка.

Как сообщают российские СМИ, сначала Владимир Владимирович, по правде говоря, приставал к другому мальчику-добровольцу по имени Артем, но потом вступил в связь с Андреем, и тот почему-то этому не обрадовался: возможно, ему про Путина наговорили что-то плохое. «Андрюша, - зловеще поинтересовался Путин, - ты чего такой кислый сидишь? Андрей, улыбнись!». Андрей не послушался. И тогда Путин изо всех сил «задорно» грохнул по столу кулаком и мысленно заорал: «А ну улыбайся мне, ты, маленькая тварь!», а вслух прорычал: «А в качестве подарка?!».

Все знают, что у Путина с маленькими мальчиками всегда был особый контакт, и еще ни одни ветреные шортики не прошли мимо него без последствий

Говорят, что после этого Андрюша укакался и стал заикой на всю жизнь. Вряд ли теперь из него вырастет что-то путное, но это еще, к сожалению, полбеды.

Все знают, что у Путина с маленькими мальчиками всегда был особый контакт, и еще ни одни ветреные шортики не прошли мимо него без последствий. Имидж страстно любящего отца пухлых малышей всегда помогал президенту России развеивать нелепые сплетни украинских пропагандистов о том, как он парил в укромной бане монакского принца, таскался с Шойгу голый по таежным кустам, качал пресс Медведеву и платил гимнастке Кабаевой за то, чтобы она не опровергала слухи об огромном количестве наделанных Путиным детей. Мальчики есть мальчики, Путин есть Путин, и сойтись вместе им всегда было проще пареной репы. Поэтому необъяснимый приступ ярости, случившийся с российским президентом в ходе сеанса связи с маленьким добровольцем Андрюшей, чья вина заключалась лишь в его нежелании улыбаться страшноватому припухшему деду с земляным цветом лица, сильно взволновала международную общественность. По всему видно, что Путин сейчас на большом взводе, но что стало тому причиной?

Конечно же, нелепо считать, что нападение Владимира Владимировича на мальчика связано с одичанием от долгого сидения в бункере, - Владимир Владимирович для этого слишком морально устойчив, кроме того, в соседнем погребе, по некоторым данным, оборудован специальный детский сад, где все мальчики ходят строго в масках, так что скучать, в общем-то, некогда. Не стоит также обращать внимание на шквал публикаций в буржуазной прессе о том, что передвигающегося в последнее время враскоряку Путина скрутил Паркинсон, и в своем предстоящем новогоднем обращении к народу он скажет, что пришло, наконец, время уничтожить этот мир, или, в крайнем случае, уйти на пенсию, или закричит петухом, или умрет, в общем, что-то будет. Ничего не будет, потому что у Путина еще сил, как у грузчика, и если кто-то думает, что в его бункере нет специального тазика, в котором Путин голым ловит окуня, как в старые добрые времена, то он сильно ошибается.

К сожалению, нашлись глупцы, которые купились на нелепые слухи о старости Путина

К сожалению, нашлись глупцы, которые купились на нелепые слухи о старости Путина. Конечно же, это были украинские нацисты, давно мечтавшие покончить со своим главным врагом, но до сих пор опасавшиеся его навыков в восточных и православных боевых искусствах. Трое из них, предвкушая легкую расправу над доходягой, несколько дней назад пошли на прорыв российской границы и устроили там ужасную пальбу, о которой украинские пограничники так ничего и не узнали, а российские эксперты - очень даже. Загадочный инцидент сразу же назвали «нападением украинцев на Россию», мудрый Соловьев и его единомышленники предположили, что украинские захватчики шли брать Крым, но еще более мудрый эксперт возразил им: «Нет, севернее, гораздо севернее...». Других подробностей он не сообщил, но и так было ясно, что кровавые головорезы шли на Москву убивать Путина, и только бдительность российских пограничников позволила сорвать планы полчища украинских карателей.

Конечно же, Путин был очень возмущен такой тупостью и пренебрежением к человеческой жизни. Говорят, что именно поэтому он в сердцах довел до самоубийства своего личного охранника, а потом еще и попытался сделать то же самое с мальчиком-добровольцем Андрюшей онлайн. К счастью, доброволец Андрюша еще жив, но вряд ли теперь его жизнь будет прежней. Надо было ему все-таки поулыбаться, глядишь, все бы и обошлось.

Всех желающих помочь украинской армии в уменьшении количества русских добровольцев-заробитчан на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников

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