Об этом стало известно во время погранично-представительской встречи сторон на линии границы.

Российская сторона не смогла подтвердить выстрелы и гибель человека возле российской границы.

Читайте такжеУкраинские пограничники не слышали никаких выстрелов на границе, о которых заявляла ФСБ РФКак сообщается на сайте Госпогранслужбы, на данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности в пределах Сумской области, которую указывала смежная сторона, не зафиксировано.

"Также нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников", - отметили пограничники.

По данным ГПСУ, во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в том числе следов пересечения границы на местности.

"Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о человеке, который, по их сообщению, погиб, и об оружии, которое нарушитель мог использовать", - уточнили в ведомстве.

Перестрелка на российской границе: о чем заявляла ФСБ

4 декабря ФСБ РФ заявила о перестрелке на участке границы с Украиной в районе Белгородской и Воронежской областей.

Согласно сообщению, на участке пограничного управления ФСБ России пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы с Украиной в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными.

Отмечалось, что якобы при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление, в результате один из них получил ранение, не совместимое с жизнью, а двое скрылись на территории Украины.

В ГПСУ заявили, что не фиксировали никаких выстрелов возле российской границы, и начали проверку информации.

На соответствующий участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов.

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Автор: Антонина Доломанжи