Во время регистрации каждому участнику выдавали чип, позволявший отмечаться на старте и финише.

В Ленинградской области 26 июня около полтысячи человек приняли участие в сплаве на надувных женщинах - соревнованиях Bubble Baba Challenge.

Об этом пишет "Фонтанка".

Первые соревнования Bubble Baba Challenge прошли в 2003 году, после чего стали ежегодными, однако с 2012-го традиция прервалась почти на 10 лет.

На возрожденном мероприятии организаторы разделили участников на десяток заплывов по 60 человек. Во время регистрации каждому выдавали чип, позволявший отмечаться на старте и финише: побеждает тот, кто доплывет на кукле первым.

"Резиновая женщина - это не более чем средство передвижения!" - гласил девиз мероприятия.

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Автор: Катерина Комолова