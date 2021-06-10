Суд обязал фотографа выплатить штраф на более чем 20 тысяч гривень.

Уроженца села Абазовка Полтавской области привлекли к ответственности по статье об изготовлении порнографии. Мужчина сфотографировал на смартфон свой половой орган и выложил фото на сайте секс-знакомств.

Приговор по делу обнародован в Едином государственном реестре судебных решений. Судебное заседание Полтавского райсуда состоялось 3 июня.

Как говорится в документе, в прошлом году фигурант дела совершил «крупно плановое фотографирование собственного полового органа" с помощью смартфона Iphone SE. Правоохранители решили, что таким образом мужчина незаконно изготовил фото порнографического характера.

22 октября прошлого года мужчина выложил вышеупомянутое фото на сайте секс-знакомств, предоставив к нему общий доступ, чем нарушил Закон Украины «О защите общественной морали».

Отмечается, что порнографический характер фото был подтвержден заключением судебно-искусствоведческой экспертизы.

Кроме того, у мужчины нашли наркотические средства – каннабис и маковую соломку, которые он хранил без цели сбыта. По объяснению подсудимого, дикую коноплю он собрал у пруда в селе Супруновка, а мак - у себя во дворе.

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Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 301 УК Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 1 ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

При этом подозреваемый заключил соглашение с прокурором и признал себя виновным, ему назначили наказание в виде штрафа в 20400 гривень. Кроме того, он должен возместить государству судебные расходы за проведение судебных экспертиз в размере 3269 гривень.

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Автор: Дмитрий Захаров