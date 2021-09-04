"Эксклюзивный" товар продают на Патриарших прудах.

Жителям российской столицы предложили не совсем обычный товар - воздух из элитного района Патриаршие пруды.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

Судя по опубликованным фотографиям, воздух продают в лавке "Воздух Патриков", которая работает именно на Патриарших прудах.

Читайте такжеВ России стриптизер-любовник разводил на миллионы и мужчин, и женщин (фото)Согласно информации на вывеске для лавки, воздух собран в окрестностях Патриарших прудов и стоит 100 рублей (37 гривень) за 0,5 литра.

Напомним, ранее в этом году российская полиция задержала в Санкт-Петербурге семерых участников организованной группы, которых подозревают в серии мошенничеств - они обманывали пенсионеров и читали об этом рэп.

Также УНИАН сообщал о том, что в России умер больной лейкозом мальчик, со счета на лечение которого мошенники украли 500 тысяч рублей.

Автор: Станислав Кожемякин