В России умер больной лейкозом мальчик, у которого украли деньги на лечение

Мать мальчика стала жертвой мошенников.

В России умер больной лейкозом мальчик, со счета на лечение которого мошенники украли 500 тысяч рублей.

Читайте такжеВ России врачи приняли женщину с панкреатитом за сумасшедшую и бросили ее умирать в коридореОб этом сообщается в официальном аккаунте по сбору средств в Instagram.

«Сегодня в 2:00 нашего Али не стало. Он отправился в лучший мир! Он ждал семь месяцев», – говорится в сообщении.

В середине июня североосетинское МВД сообщило о задержании преступников, похитивших деньги со счета ребенка.

Как выяснилось, 1 июня маме мальчика позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что готов перевести на лечение четыре миллиона рублей, но для этого нужно оплатить комиссию в 500 тысяч. Женщина перевела деньги, а когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Ранее УНИАН писал, как в России девочка схватила огромный нож, чтобы защитить мать от пьяной компании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram