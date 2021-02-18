По данным полиции, целый год мужчины представлялись работниками коммунальных служб и продавали пожилым людям различное оборудование по завышенным ценам.

В Санкт-Петербурге полиция задержала семерых участников организованной группы, которых подозревают в серии мошенничеств с пожилыми людьми.

По информации Министерства внутренних дел Российской Федерации, задержанные не просто обманывали пенсионеров, но и читали об этом рэп.

Следствие считает, что мужчины год действовали по одной и той же схеме. Они приходили домой к жителям Петербурга, представлялись сотрудниками коммунальных служб и утверждали, что хозяевам квартиры нужно срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование.

Читайте такжеК рекламе российской вакцины от коронавируса привлекли заключенных: они записали рэп (видео)Жертвами мошенники в основном выбирали людей старше 65 лет. Пенсионерам обещали большие скидки, а сомневающихся запугивали привлечением к административной и уголовной ответственности. В результате потерпевшие отдавали деньги за оборудование по цене, которая иногда почти в несколько десятков раз превышала рыночную.

Следствие выяснило, что задержанные причастны по крайней мере к 28 подобным эпизодам и в целом смогли разжиться на более чем 500 тыс. рублей.

Для обмана пожилых людей мошенники использовали прикрытие легальной предпринимательской деятельности. Они оборудовали офис в квартире одного из предполагаемых организаторов, где набирали и обучали исполнителей.

Во время обыска полицейские нашли на компьютере одного из задержанных несколько записанных рэп-треков, в которых среди прочего излагается схема противоправной деятельности фигурантов:

«Первый шаг: я улыбнулся, смело захожу в квартиру.

На второй — проверю газ и расскажу тебе про взрывы.

Третий: покажу товар.

Четвертый: громко вилку кину.

Пятый шаг: забрал наличку, чувствую себя отлично».

Российские правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы). Троих подозреваемых отправили в СИЗО, еще четверо — под домашним арестом.

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Автор: Катерина Комолова