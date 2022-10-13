Впервые в истории Совет Европы заявил о необходимости поставки оружия стране.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в который признала российский режим террористическим.

Об этом сообщили глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева и член делегации Алексей Гончаренко.

"За – 99 делегатов. Воздержался один. Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы!", – подчеркнул Гончаренко.

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По словам члена украинской делегации, в резолюции отмечается, что российский режим является террористическим.

"Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма", – уверен он.

Кроме этого, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно предоставить оружие стране.

Мезенцева добавила, что ключевыми пунктами резолюции также являются:

осуждение агрессии РФ и признание ее как преступления по международному праву;

подтверждение суверенитета Украины;

ускорение создания Специального Международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины;

создание комплексного международного механизма компенсации, включая международный реестр убытков;

создание механизма постоянной проверки мер для обеспечения и защиты системы ответственности за серьезные нарушения международного права России;

обеспечение Украины системами противовоздушной обороны;

вынесение вопроса ответственности России в топ повестки дня предстоящего 4-го Саммита глав государств Совета Европы;

очистка международных организаций от российских агентов;

вопрос целесообразности участия России в ООН.

Глава делегации Украины в ПАСЕ также напомнила, что сейчас Совет Европы – единственная международная организация, которая выгнала Россию за ее агрессию против Украины из своих рядов.

Россию выгнали из Парламентской ассамблеи Совета Европы

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла решения, позволившие россиянам вернуться к работе в Ассамблее. Украина неоднократно требовала прекратить членство РФ в Совете Европы и в ПАСЕ.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Совете Европы запустили процедуру исключения России. Позже Комитет министров Совета Европы приостановил членство РФ.

15 марта члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли решение об исключении Российской Федерации, которая ранее приняла решение покинуть организацию самостоятельно. Никто не проголосовал против.

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