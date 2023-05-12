Иностранные лидеры на параде 9 мая в Москве прикрывали не столько "Путина", сколько других участников процесса.

Участие в параде 9 мая в Москве принимал человек, похожий на главу Кремля Владимира Путина, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в телеэфире "FreeДом".

Так, на вопрос, были ли подозрения у разведчиков, что Путин на параде не настоящий, Юсов ответил: "Это не подозрения. Это информация. Участие в параде принимал человек, похожий на Путина", - сказал Юсов.

Комментируя прибытие руководителей некоторых стран на парад в Москву для "щита" от возможных якобы в этот день ударов ВСУ по Кремлю, представитель украиской разведки отметил: "Есть нюанс, что они прибыли прикрыть не столько Путина, человека, похожего на Путина, сколько других учаснитников процесса, которые на трибуне переживали за свои жизни".

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"Но все вражеские ИПСО касательно того, что Украина готовит удары по Кремлю в этот день, это не подтвердилось. Можно сказать, что в определенной мере, этот псевдопарад проходил под контролем украинских сил безопасности и обороны", - добавил Юсов.

Парад в Москве 9 мая 2023 - главное

Несмотря на военные поражения в Украине и угрозу "налетов" неизвестных дронов, Путин таки решился провести парад на Красной площади 9 мая.

Правда, в этом году "победоносные" празднования в Москве длились всего 45 минут, а на площадь вывели три танка, а также бронированные автомобили "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетные комплексы "Искандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг".

Позорный парад посетили лидеры, в частности, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. А беларусскому диктатору Лукашенко прямо на параде стало плохо - его увезли сотрудник ФСО.

Отвечая на вопрос, почему украинских БПЛА не было на Красной площади, представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что "целью ВСУ являются военные объекты и военные цели. А то, что касается пропагандистских каких-то мероприятий, то это мало интересно".

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