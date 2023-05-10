Кремль пригласил на парад ряд лидеров стран с целью обеспечить на Красной площади живой щит.

Российские спецслужбы всегда готовят несколько сценариев событий для реализации во время массовых мероприятий. Одним из них на параде в Москве 9 мая могли быть провокации, организованные РФ против собственного населения, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

"В конце концов, неконтролируемые процессы там все же происходили. Например, акция "Бессмертный полк", которую фактически запретили в России из-за того, что боялись, что люди начнут массово выходить с портретами не мнимых и подставных ветеранов, а абсолютно реальных погибших родственников рашистских оккупантов в Украине. Тем не менее, в некоторых населенных пунктах именно такие акции состоялись, но масштаба они ожидали значительно большего", - акцентировал Юсов

Он акцентировал, что также в Москву на Красную площадь во время парада 9 мая пригласили лидеров ряда стран с целью обезопасить Кремль. "Кроме того, живым щитом обеспечили Красную площадь... и этот российский так называемый истеблишмент в виде нескольких президентов зависимых, которые не смогли отказать в этой ситуации. Поэтому сценарий выбрали другой", - подчеркнул Юсов.

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Он отметил, что целями нашей страны являются военные объекты, а не пропагандистские мероприятия, которым был "абсолютно жалкий парад "Победы" без побед и победы". Ведь никаких целей, которые озвучивались руководством России по Украине не достигнуто, в том числе, по взятию под контроль российскими оккупантами Бахмута до 9 мая.

"Я думаю, если 9 мая Украина что-то хотела бы сделать в Москве, то мы бы этот эффект безусловно увидели бы. Неоднократно были заявления публичных лиц и военно-политического руководства (Украины - УНИАН) о том, что нашей целью являются военные объекты и военные цели. А то, что касается пропагандистских каких-то мероприятий, то это мало интересно. И вообще, главная опасность вчера для самих жителей РФ исходила собственно из их режима и их "СВО", - констатировал Юсов.

Удар по Кремлю и парад в Москве 9 мая - главное

Россия обвинила Украину в атаке на Кремль и в покушении на Путина, хотя никаких доказательств приведено не было. Это произошло после того, как в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали территорию Кремля. Один из них взорвался рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал там небольшой пожар. Никто не пострадал.

Известно, что Украина отрицала свою причастность к этому инциденту. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву. Президент Зеленский отметил, что Украина борется на собственной территории за свои земли.

5 мая в украинской разведке предупреждали, что с учетом чрезвычайно важной идеологии "победобесия" в России на 9 мая риск провокаций со стороны российских спецслужб дополнительно возрастает. Отмечалось, что провокации могут быть направлены против гражданского населения на территории РФ, не исключена угроза и для белорусов. Среди сценариев могли быть нападения на гражданское население приграничных районов России под видом украинских солдат.

Также, 9 мая сообщалось, что Путин притащил на парад в Москву 7 иностранных лидеров и выступил перед началом мероприятия с речью.

Отмечалось, что по технике в военном параде на Красной площади в Москве был представлен только один раритетный Т-34.

В общем, парад в Москве прошел с существенными ограничениями. Рашисты беспокоились риском ударов неизвестных БПЛА, которые заметно активизировались в Московской области в первые дни мая. К тому же, панику среди россиян вызвала и готовность украинского бизнесмена "отсыпать" 20 миллионов гривень премии тем украинским производителям, чей БПЛА приземлится 9 мая на Красной площади.

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