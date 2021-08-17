Ил-112В - опытный самолет, он упал во время испытательного полета.

В России, где лишь полтора месяца назад рухнул самолет Ан-26, произошла новая авиакатастрофа - с военно-транспортным самолетом Ил-112В.

Об этом сообщает РБК.

Авария случилась в районе аэродрома Кубинка в Московской области. Предполагается, что, выполняя тренировочный полет, самолет заходил на посадку и упал в лесополосе.

По данным российских СМИ, перед крушением экипаж успел доложить о возгорании на борту. Как видно на снятых кадрах, перед падением у Ил-112В прямо в воздухе загорелся правый двигатель:

За штурвалом воздушного судна находился летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Всего на борту было трое людей. По предварительным данным, никто из них не выжил.

Среди причин случившегося рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Однако официально причину назовут по результатам расследования спецкомиссии.

Российский самолет Ил-112В: что известно?

Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производимый на Воронежском авиационном заводе. Предназначен для замены самолетов Ан-24 и Ан-26. Планируется, что будут выпускаться модификация для военно-транспортной и коммерческой авиации.

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Напомним, что на прошлой неделе на территории заповедника на российской Камчатке в озеро рухнул вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Половина из них погибли.

Автор: Станислав Кожемякин