Сейчас украинская сторона уточняет информацию о событии и не может делать однозначных заявлений.

Министерство обороны Украины пока не может подтвердить, что причиной падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

Как сообщает "Суспильне", россияне активно распространяют информацию, что на борту якобы находилось 65 украинских пленных.

"В Минобороны Украины сообщили, что пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", - пишет издание.

К месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Падение Ил-76

В России "на голову" жителям Белгородской области, вероятно, упал военный самолет тяжеловес Ил-76.

Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого, пишет Baza. На данный момент оперативные службы РФ проверяют информацию о его падении, указывают росСМИ.

"Место аварии Ил-76 под Белгородом оцепили военные. Обломки от самолета разлетелись на несколько километров. Об этом сообщил наш источник", - пишет "112".

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