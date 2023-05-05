Россия использует удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмен парадов ко Дню Победы 9 мая.
Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW) за 4 мая. Отмечается, что российские чиновники уже отменили парады 9 мая в 21 городе России и в оккупированном Крыму без официального обоснования или из соображений безопасности.
"Ранее ISW оценивало, что Россия использует удар по Кремлю, чтобы отменить меры 9 мая и увеличить свои информационные усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для России. Кремль, предположительно, надеется ограничить типичные события 9 мая, чтобы скрыть деградацию российской армии, поскольку такие мероприятия демонстрируют передовую российскую военную технику, значительная часть которой либо имеет критическое значение для российских операций в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев изнурительных боев", - говорится в сообщении.
Кремль также, надеется сдержать события 9 мая из-за опасений, что чествования погибших военнослужащих могут стать потенциальным источником внутренней негативной реакции на высокое количество потерь России в Украине.
Удар по Кремлю беспилотниками-что известно
Как сообщал УНИАН, 3 мая неизвестные беспилотники якобы совершили атаку на Кремль. Россия заявила, что ударом по Кремлю было совершено покушение на президента и бездоказательно обвинила в инциденте Украину. А российские депутаты и чиновники призвали усилить ответные удары по центрам принятия решений в Украине. В частности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев призвал убить Владимира Зеленского.
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подчеркнул, что задачей Украины в войне является освобождение оккупированных территорий, а не удары по Москве.
В США удар беспилотника по Кремлю прокомментировали так, что Украина сама решает, как именно ей защищаться. А в британском Министерстве обороны считают, что Украине не выгодна атака беспилотников на Кремль. По мнению Лондона, Россия имеет для подобного инцидента гораздо больше мотивов, поэтому сама инсценировала этот удар.