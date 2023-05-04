Украине не выгодна атака БпЛА на Кремль, так как это не приносит никакого военного преимущества.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что Украине не выгодна атака беспилотников на Кремль, и Россия сама ее инсценировала.

Об этом сообщила политический корреспондент Sky News Тамара Коэн со ссылкой на высокопоставленный источник в британском Минобороны.

"Возможно все, но это не выгодно Украине, военного преимущества нет, все знают, что Путин не остается в Кремле", - говорит источник.

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По его словам, Россия имела гораздо больше мотивов для совершения подобной атаки.

"Все мотивы на самом деле в пользу России: получить общественное сплочение; создать предлог для более случайных и безрассудных бомбардировок; пытаться завоевать симпатии к России через Украину", - добавил источник.

Атака на Кремль неизвестных БпЛА - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники совершили удар по Кремлю. В администрации российского президента "по традиции" тут же обвинили Украину и заявили, что якобы наша страна, таким образом, совершила покушение на Владимира Путина. При этом, в Москве не предоставили никаких подтверждений своим словам.

Однако, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к этой атаке. "Мы не нападаем на Путина или Москву", - сказал он. Причастность к атаке опровергли также пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров и советник главы ОП Михаил Подоляк.

После этого инцидента в России разразились очередными угрозами в адрес Украины, призывая бить по центрам принятия решений, в том числе тактическим ядерным оружием. А "охмелевший" экс-президент РФ Дмитрий Медведев призвал убить Владимира Зеленского.

Комментируя произошедшее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон изучает российские кадры, на которых видна атака БпЛА, отмечает журналистка Тамара Коэн. "Я думаю, что во всем этом конфликте мы научились тому, что я не стал бы принимать за чистую монету комментарии России", - сказал он.

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