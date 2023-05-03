Вместе с тем, американцев не предупреждали об этой атаке.

США отреагировали на "атаку" беспилотников на Кремль, подчеркнув, что Украина сама решает, как именно ей защищаться.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Washington Post. При этом он скептически оценивает правдивость заявлений Кремля о якобы "покушении" на Путина.

"Что касается Украины, которая подвергается ежедневным нападениям, то она сама имеет право решать, как ей защищаться", - заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США трудно комментировать или рассуждать об этой ситуации, не зная реальных фактов.

Вместе с тем, канал CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщает, что США собирают информацию о вероятном ударе беспилотника по Кремлю. США никто не предупреждал о такой атаке.

"Что бы ни случилось, предварительного предупреждения не было", - сказал чиновник.

"Бавовна" в Кремле

3 мая Кремль устроил настоящую истерику заявив о том, что Украина осуществила попытку убить Путина. Военные и спецслужбы якобы вывели из строя два беспилотника, которые атаковали Кремль, пострадавших нет.

Пропагандисты также устроили неподдельную истерику из-за якобы ударов украинскими беспилотниками по Кремлю. В то же время украинцы на "бавовну" реагируют мемами. Самые интересные из них - в подборке УНИАН.

Между тем главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ему абсолютно все равно на удары якобы украинскими беспилотниками по Кремлю. Его больше интересуют боеприпасы, которые не дают его наемникам.

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