Россиянин заявил, что не может рассказать все подробности затопления крейсера, потому что с него взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела.

Отец погибшего срочника крейсера "Москва" Егора Шкребца Дмитрий обратился в соцсетях к Путину, раскритиковав военно-политическое руководство РФ, которое отправило срочников на войну.

Как пишет издание "Крым. Реалии", накануне Шкребец в годовщину потопления ракетного крейсера опубликовал пост, в котором заявил, что в результате удара ВСУ "погибли десятки (российских моряков), многие из них - срочники".

При этом россиянин заявил, что не может рассказать все подробности затопления крейсера, потому что с него взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела.

Видео дня

Однако позже Шкребец написал другой пост в соцсетях. Он заявил, что больше не имеет политических предпочтений и не испытывает иллюзий и ложных надежд относительно Путина.

"Я больше не буду удивляться мракобесию, подлости, трусости, вранью и воровству в частных случаях и в масштабах целой страны...", - написал он в ВК. Шкребец раскритиковал Путина из-за того, что тот не выразил соболезнований близким погибших моряков крейсера "Москва".

Потопление крейсера "Москва" - что известно

Прошел год с момента потопления флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера "Москва" в водах Черного моря 13 апреля - после попадания в него украинских ракет "Нептун". Число погибших и выживших российское военно-политическое руководство скрывает.

По словам родственников моряков, крейсер направлялся к Одессе на высадку десанта.

Потеря крейсера, по данным СМИ, обошлась России в 750 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: