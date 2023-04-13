Потопление крейсера самым радикальным образом сказалось на ходе войны.

Ровно год назад ВСУ подбили флагман российского Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", который вскоре после этого затонул. Это событие имело далеко идущие последствия, заявил министр обороны Алексей Резников.

"Событие было настолько вдохновляющим, и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой. Ведь в последний раз Россия теряла свой флагман больше столетия назад. Наши воины сделали, казалось бы, невозможное. И это изменило ход истории", – заявил министр.

По словам Резникова, потопление "Москвы" вызвало цепную реакцию событий, значительно усиливших позиции Украины, и ослабивших Россию.

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"Во-первых, успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon", – отметил министр.

Другими важными последствиями потопления российского флагмана Резников считает бегство российских оккупантов с острова Змеиный, что в свою очередь позволило открыть "зерновой коридор".

В настоящее время российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма, а угроза морского десанта в Одессе осталась далеко в прошлом. Это тоже стало следствием потопления "Москвы"

"Уверен, что после нашей победы "Москва" станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост – "за российский военный флот – до дна!" - отметил министр.

Потопление крейсера "Москва"

О попадании украинской ракеты по "Москве" стало известно поздно вечером 13 апреля прошлого года. На утро российское Министерство обороны разродилось сообщением о неком пожаре, вызвавшем детонацию боекомплекта на борту. Причины "пожара" стыдливо умалчивались.

Вечером 14 апреля российское командование признало, что крейсер затонул. Утверждалось, что это произошло в ходе буксировки корабля в порт из-за якобы штормовых условий. Также заявлялось, что почти весь экипаж спасли.

Несколькими днями спустя появились фотографии подбитой "Москвы". По ним стало понятно два момента. Во-первых, крейсер действительно затонул не сразу, а дотянул до следующего дня. Во-вторых, никакого шторма на море не было.

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