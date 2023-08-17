Число бронирований в Крыму этим летом сократилось вдвое.

Поток "отдыхающих" в Крыму в этом году сократился на 25-30%, в частности, из-за взрывов и пробок на Керченском мосту, пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на российских туроператоров.

По оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров страны-агрессора Сергея Ромашкина, за первые восемь месяцев 2023 года Крым посетили около 3,7–3,9 млн туристов, что на 25–30% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Компания "Алеан" отмечает, что число бронирований в Крыму этим летом сократилось вдвое. По данным сервиса бронирования "Островок", число "туристов" на оккупированном полуострове сократилось на 50–60% по сравнению с 2022 годом. По информации компании "Твил", в Евпатории сокращение бронирований по итогам лета – 69%, в Севастополе – 66%.

Ромашкин считает, что на популярности курортов на оккупированном полуострове сказались прохладная погода, а также заторы и взрывы на Крымском мосту.

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"Туристы" из РФ в Крыму - последние новости

На фоне полномасштабной войны и оккупации южных и восточных регионов Украины РФ начала все чаще предлагать своим гражданам отправляться на отдых в захваченный Крым по "альтернативному маршруту". Проехать "на море" через линию фронта россияне предлагали, в частности, из-за пробок на Крымском мосту. Также в Кремле предложили решить проблему подвоза "туристов" десантными кораблями.

До того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины, каждый 5-й российский турист отправлялся "отдыхать" именно на оккупированный полуостров. К началу лета 2023 года бронь в Крым упала с 20% до менее 1%.

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