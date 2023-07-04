Из-за интенсивных проверок на въезде на оккупированный полуостров сохраняются многокилометровые пробки.

Оккупанты начали обыскивать все машины, едущие на Крымский мост, что спровоцировало пробки длиной в километры. В Кремле предложили решить проблему, начав подвоз туристов десантными кораблями или через оккупированные территории.

На совещании с членами правительства российский диктатор Владимир Путин поручил направить часть потока туристов на захваченный полуостров не по Крымскому мосту, а через временно оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей.

"Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен. У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами — с региональными, с транспортным ведомством, с МЧС, с МВД. Все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать", – заявил Путин.

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Глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании предложил возить туристов в оккупированный Крым десантными кораблями.

"Я переговорил с [министром обороны Сергеем] Шойгу, он нам предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль, то есть в целом до тысячи автомобилей сможем перевозить по переправе", – сказал министр.

Пробки на Крымском мосту - что известно

В начале июля на Крымском мосту образовались многокилометровые пробки. Российские власти объяснили, что это связано с тем, что захватчики начали досматривать абсолютно все автомобили, которые въезжают на Крымский мост со стороны Краснодарского края РФ на фоне туристического сезона.

СМИ сообщают, что интенсивные проверки были введены по иной причине – Москва опасается, что недовольные "вагнеровцы" после неудачного восстания и фактического расформирования ЧВК может планировать атаку.

К утру 4 июля, по сообщениям так называемых "властей" Крыма, длина пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны России превышала 13 километров. К вечеру она сократилась до 4 километров. По прогнозам оккупантов, пиковой ситуация на мосту станет 16-17 июля.

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