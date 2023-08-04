Он надругался над ней, угрожая лезвием канцелярского ножа.

В российском Омске осужденный за изнасилование и убийство заключенный изнасиловал медсестру.

Об этом пишут российские Telegram-каналы. Инцидент произошел в лечебно-исправительной колонии №2. Осужденный на 18 лет 36-летний Павел Губарев пожаловался на свое самочувствие и попросился в медсанчасть. Там он остался наедине с 26-летней медсестрой.

Тогда мужчина закрыл дверь и, угрожая лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал девушку. После этого он сам открыл дверь. На россиянина открыли дело об изнасиловании и захвате заложника.

Видео дня

Преступность в России: последние новости

Осенью прошлого года, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, на территории страны-агрессора зафиксировали большой рост числа преступлений с использованием оружия.

Кроме того, постоянно появляются новости о преступлениях, совершенных вернувшимися с войны солдатами и наемниками. Сообщалось, что только за семь месяцев этого года таких "героев" обвинили в убийстве как минимум 17 человек.

Эксперты прогнозируют, что Россию ждет еще более тяжелое время, поскольку преступлений и вооруженных "разборок" в стране в будущем будет становиться все больше.

Вас также могут заинтересовать новости: