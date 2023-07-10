Подозреваемому уже избрали меру пресечения, узнали журналисты.

В Пермском крае РФ изнасиловали 16-летнюю школьницу, пытались сжечь заживо и оставили умирать на железнодорожных путях.

Девушку заметил машинист поезда, который проезжал мимо, он вызвал скорую помощь и полицию, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Девушку госпитализиовали, у нее 85% тела в ожогах. Пострадавшая находится в коме.

В совершении преступления подозревают близкого друга школьницы - ученика 10-го класса. Парня задержали, суд уже избрал ему меру пресечения - арест на два месяца.

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"Вся семья нападавшего… - работники органов полиции и прокуратуры… По словам нашего источника, его отец - пенсионер МВД", - отмечается на канале.

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В начале июля СМИ узнали об очень интересной криминальной истории - в Краснодаре 81-летняя жительница Центрального микрорайона искала киллера, который мог бы убить местного участкового.

В сети сообщили, что бабушка "что-то очень жестко не поделила с полицейским из ближайшего отделения". Россиянка активно искала киллера, в частности, выкладывала объявления в соцсетях, и готова была заплатить за услуги наемного убийцы 1 миллион рублей.

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