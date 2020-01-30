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"Давайте подумаем": Путин приказал усилить ответственность за оскорбления

14:40, 30 января 2020
Русский міръ
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REUTERS

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации", - говорится в перечне поручений. Срок их выполнения - до 1 июля.

Российской Генпрокуратуре, Роскомнадзору и Верховному суду Путин поручил проанализировать правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданина, а также представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере.

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Сообщается, что в ходе предыдущего заседания СПЧ, которое состоялось в декабре, Путин высказался по поводу фактов оскорбления граждан чиновниками. "Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место, - подчеркнул он. - Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем".

Как сообщал УНИАН, в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя".

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