"Давайте подумаем": Путин приказал усилить ответственность за оскорбления

Ранее главе Кремля не понравилось, что чиновники оскорбляют россиян.

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации", - говорится в перечне поручений. Срок их выполнения - до 1 июля.

Российской Генпрокуратуре, Роскомнадзору и Верховному суду Путин поручил проанализировать правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданина, а также представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере.

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Сообщается, что в ходе предыдущего заседания СПЧ, которое состоялось в декабре, Путин высказался по поводу фактов оскорбления граждан чиновниками. "Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место, - подчеркнул он. - Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем".

Как сообщал УНИАН, в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя".