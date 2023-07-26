Территория оцеплена, правоохранители рассматривают версию поджога

Очередной инцидент на железной дороге произошел в РФ. На железнодорожном вокзале в Сасово (Рязанская область РФ) загорелись вагоны с серой, сообщают российские Telegram-каналы Baza и Shot.

Четыре вагона, как информируют, задымились и вспыхнули около 7 часов утра в среду, 26 июля. Из-за пожара эвакуировали всех пассажиров с вокзала, а также жителей ближайших домов.

Данные о площади пожара разнятся (от 80 до 100 квадратных метров). На месте работают российские экстренные службы.

Видео дня

Территория оцеплена, правоохранители рассматривают версию поджога. В результате инцидента пострадал сотрудник РЖД – он отравился парами серы. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу, его жизни ничего не угрожает.

Диверсии на железной дороге в РФ - что сообщалось

По состоянию на май 2023 года, как сообщало российское издание "Верстка" в РФ зафиксировали по меньшей мере 57 диверсий (в 25 регионах и в оккупированном Крыму). Под прицелом находились железная дорога, объекты Минобороны России и энергетические объекты.

В конце июня стало известно о повреждении железнодорожных путей на оккупированном полуострове.

В начале мая в Брянской области сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами.

Российские пропагандисты призывали казнить российских диверсантов, устраивающих аварии на железной дороге.

Вас также могут заинтересовать новости: