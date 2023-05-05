Аварии на российской железной дороге были вызваны саботажем, совершенным неизвестными субъектами.

Всплеск аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной, почти наверняка вызвал локальные сбои в работе российских военных железнодорожных перевозок.

Об сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Отмечается, что аварии были вызваны саботажем, совершенным неизвестными субъектами.

"Хотя бригады железнодорожных войск способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты усилят нагрузку на внутренние силы безопасности России, которые, скорее всего, не смогут полностью защитить обширные и уязвимые железнодорожные сети России от атак", - считают в британской разведке.

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Взрыв на железной дороге в РФ

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Брянской области РФ на железной дороге сработала бомба, в результате чего с рельсов сошел локомотив грузового поезда.

Сообщалось, что в результате взрыва с рельсов сошли двухсекционный тепловоз (сгорел), пять вагонов с щебнем и пиломатериалами. Вытекло 12 тонн дизельного топлива. Для восстановления движения РФ задействовала 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Всего якобы было уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

Уже 2 мая в Брянской области России снова сошел с рельсов грузовой состав - 20 вагонов и локомотив. Причиной названо "незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта", а именно - подрыв полотна.

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