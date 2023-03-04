В потоке безумного бреда женщина сказала и правду о том, что украинцы и россияне - "не братья".

Российская пенсионерка призывает уничтожить всех украинцев вплоть до младенцев. Кроме того, женщина имеет претензии и к Польше.

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, прямо на улице во время общения с журналистом российская бабушка заявила, что в Украине и Польше живут националисты, которых нужно всех уничтожать.

"Х*хлы - полицаи... западная Украина вся, буквально. И поляки - националисты. Там надо их всех прикончить - х*хлов до последнего, и их детей убить. Это гниль и ее надо уничтожить. Все население... Украинцев всех убить, вплоть до младенцев уничтожить. Это гниль распространилась, теперь они нас не любят. Никакие они нам не братья и не сестры", - сказала циничная россиянка.

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Трэш-новости из РФ: основное

Россия ежедневно живет трэш-новостями. Недавно в сети опубликовали разговор, в котором россиянин называет свою страну жертвой нападения, а супруги из российского города Ноябрьск Тюменской области назвали новорожденную дочь именем Россия.

Перед этим россиянка радостно заявила, что хочет отправить мужа на войну, лишь бы его там убили. Судьбу компенсации она уже предусмотрела. А многодетная мать-патриотка из России заявила, что готова отправить на фронт как пушечное мясо четырех своих сыновей, а себе "еще родит".

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