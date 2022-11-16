Президент России хочет создать видимость того, что украинцы и россияне "один народ", считает полковник ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин сначала хочет уничтожить государство Украина, а потом ликвидировать украинцев как нацию.

РФ живет по образу и подобию обычной империи, диктаторского государства, а империя не может существовать без расширения, без захватов чужих территорий, рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

"Украина является… камнем преткновения. Если Украина в составе империи – значит империя существует, если Украина не в составе империи, значит империя – это недоимперия, она не сформирована…", – сказал он.

По его словам, российский лидер хочет создать видимость того, что украинцы и россияне "один народ".

"Путин хочет уничтожить нас как государство, потом уничтожить нас как нацию, заселить… этническими россиянами, которые проживают на европейской части России и сказать, что мы один народ…", – предупредил полковник.

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Россия рано утром 24 февраля совершила полномасштабное вторжение в Украину, захватывала украинские населенные пункты, убивала мирных жителей и все это назвала "спецоперацией" якобы для "демилитаризации" и "денацификации".

Западные страны, в том числе США, Канада и государства-члены ЕС, начали помогать Украине вооружением и деньгами.

ВСУ дают достойный отпор врагу. Наша армия в конце лета начала контрнаступальные действия. По состоянию на 14 ноября наши защитники деоккупировали свыше 50% территорий, которые РФ захватила после вторжения.

По словам экс-главы российского правительства, оппозиционера Михаила Касьянова, российские власти надеются, что европейский народ не выдержит и начнет требовать от своих правительств сократить помощь Киеву.

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