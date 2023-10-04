Кадыров считпет, что Маргарита Симоньян "не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории".

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту Маргариты Симоньян, предложившей взорвать ядерную бомбу над Сибирью, заявив, что "она настоящий патриот, который отстаивает национальные интересы на любых площадках".

В его телеграм-канале Рамзана Кадырова появился пост с комментарием о высказывании Маргариты Симоньян. В нем глава Чечни призвал тех, кто "хайпует" на заявлениях главного редактора пропагандистского СМИ RT, "внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма".

"Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. В ее контексте приведенное в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет", - заключил Кадыров.

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Слова Симоньян о ядерной бомбе

Ранее в авторском шоу "Ч.Т.Д" Маргарита Симоньян сказала, что если произвести взрыв ядерной бомбы "где-нибудь над Сибирью", то "ничего страшного на Земле не будет", но это поможет "наказать" Запад, так как из строя выйдет вся радиоэлектроника.

Сибиряки восприняли "как глубокое оскорбление" предложение российской пропагандистки Маргариты Симоньян организовать термоядерный взрыв в регионе, чтобы ее дети не страдали из-за отсутствия телефонов.

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