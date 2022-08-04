Большинство решений диктатор принимает самостоятельно, рассказал Невзлин.

Российский диктатор Путин при принятии решений иногда советуется с группой своих соратников. Чаще всего решения принимаются единолично, подобная тенденция наблюдается с 2012 года.

Об этом рассказал в интервью Дмитрию Гордону российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

По данным Невзлина, в ближайшее окружение Путина входит порядка 10 человек - это бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники, силовики. В первую очередь речь идет о бизнесмене и основном акционере банка Россия Юрие Ковальчуке, рассказал Невзлин.

Также соратниками Путина являются следующие лица:

глава "Роснефти" Игорь Сечин;

глава "Ростеха" Сергей Чемезов;

бизнесмены Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко (последние двое - "это больше по бабкам так называемые друзья и партнеры");

директор ФСБ Александр Бортников;

секретарь Совбеза Николай Патрушев;

чиновники Кремля: первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак.

По словам бизнесмена, сам руководитель администрации Путина Антон Вайно влияния не имеет.

"Вайно - это помощник. Реальное влияние имеет Кириенко. Потому что он - во-первых, человек Ковальчука. Во-вторых, сам понимает и знает, что надо делать, чтобы угодить и Ковальчуку, и, так сказать, этому шефу", - сказал Невзлин.

Он утверждает, что после начала полномасштабной войны против Украины возросло влияние на Путина со стороны силовиков и спецслужб.

Ранее журналист Дмитрий Гордон озвучил неожиданный вывод о здоровье Путина.