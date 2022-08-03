По данным Невзлина, большинство решений диктатор принимает единолично.

Самое большое влияние на российского диктатора Путина может оказывать бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Он рассказал, что Путин в настоящее время большинство решений принимает сам, но иногда советуется с "очень узким-узким кругом лиц", в который и входит Ковальчук.

"Мы однозначно знаем, что наибольшее влияние на Путина имеет Юрий Ковальчук: и личное, и идеологическое. И более того, он как равный среди равных. Он немножко старше по чину, чем другие друзья Путина из Санкт-Петербурга. Он как минимум ровня Путину", - сказал Невзлин.

По оценке Невзлина, влияние Ковальчука определяется "и по модели поведения, и по тому, что ему можно и нельзя делать в РФ".

"На самом деле ему можно все", - резюмировал он.

Отметим, ранее Невзлин заявил, что победа Украины над Россией "вполне реальна" в 2023 году, но все зависит от того, как будут вести себя западные страны.