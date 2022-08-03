По словам друга Путина, альтернативой членству в НАТО для Украины якобы "может стать военный нейтралитет, как в Австрии".

На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину седьмой канцлер Германии, бывший глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер, который находится в дружеских отношениях с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, озвучил Западу пожелания РФ относительно Украины.

Об этом сообщает Stern.

Шредер заявил, что "Кремль хочет найти решение путем переговоров" и это "хорошая новость".

"Первым успехом является сделка по зерну, которая, возможно, может быть постепенно расширена до прекращения огня", – сказал он.

Шредер отметил, что решения для оккупированного россиянами Крыма якобы могут найти со временем – "может быть, не за 99 лет, как с Гонконгом, а в следующем поколении".

Кроме того, по словам друга Путина, альтернативой членству в НАТО для Украины якобы "может стать военный нейтралитет, как в Австрии".

Шредер также отметил, что для Донбасса "нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели".

Война в Украине и дружба Шредера с Путиным:

Шредера, возглавлявшего правительство Германии с 1998 до 2005 года, на протяжении многих лет критиковали за работу в российских государственных компаниях и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.

На фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, давление на него усилилось. В конце мая Шредера лишили в Германии некоторых привилегий, которыми он пользовался, как бывший канцлер. В частности, закрыли его офис, расходы на персонал которого только в 2021 году составили более 400 тыс. евро из государственной казны. Однако 78-летний политик по-прежнему имеет право на личную охрану и пенсию.

После этого Шредер решил отказаться от должности в компании "Роснефть", а впоследствии заявил, что не примет предложение войти в совет директоров российского газового монополиста "Газпром".

Однако, как сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Шредер хочет сохранить контакт с Путиным, даже несмотря на российское вторжение в Украину. Экс-канцлер заявил, что не верит в окончание войны с помощью оружия и недоумевает по поводу поставки вооружений Украине.

В СДПГ сейчас рассматривают исключение Шредера из партии. Вынесение решения по этому вопросу ожидается в течение ближайших трех недель.

10 июля экс-канцлер Германии Шредер заявил, что не считает нужным отказываться от общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

26 июля 2022 года Шредер отправился в Москву на встречу с Путиным.

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