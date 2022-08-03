Журналист считает, что разговоры о болезнях Путина распространяет ФСБ.

Журналист Дмитрий Гордон усомнился в болезни российского диктатора Путина. По его словам, тот, вероятно, неплохо себя чувствует и на здоровье не жалуется.

Об этом Гордон рассказал в интервью журналисту Василию Голованову.

"Мне кажется, что заявления многих политиков и общественных деятелей о том, что Путин болен, что у него рак и он скоро коньки двинет - это желаемое выдается за действительное. Да, нормальные люди хотят, чтобы он поскорее умер. Потому что мы понимаем: когда умрет Путин - закончится война. В тот же день, в тот же час, варианта другого нет даже. Но он нормально выглядит, хорошо ходит, говорит, голова варит", - отметил Гордон.

Он также прокомментировал недавнее видео с Путиным, на котором тот не смог в нужный момент поднять правую руку, чтобы прогнать комара.

"Может от комаров отмахивается левой, а от мух - правой. Мы же не знаем, как там на самом деле. Но впечатления тяжело больного человека и даже больного человека, поверьте мне, он не производит. Он разговаривал с Макроном, говорит "Ну все, мне уже надо идти играть в хоккей". Человек в хоккей играет. Вы попробуйте в хоккей поиграть, надеть амуницию, даже на лед выйти! Та нет. Я думаю, что там все нормально", - говорит журналист.

Гордон также не исключил, что слухи о якобы болезни Путина распространяются ФСБ для "дестабилизации ожиданий".

Предполагаемые болезни Путина

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали разные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что Путина прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.