С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже около 104 560 оккупантов.

Российский оккупант поймал сбежавших с позиций бойцов и начал их дубасить прямо на улице на камеру. Все это время "командир" винил их в потерях подразделения.

Как пишет База, видео было снято несколько месяцев назад на Соледарском направлении.

Во время боя ВСУ "затрехсотили" двух оккупантов из "Ахмата", туда подошла группа эвакуации. Приказ эвакуироваться, как утверждает сам захватчик, им дал командир с позывным "М*скаль".

Видео дня

"С*ка, из-за вас два двухсотых! Шесть трехсотых! И все добровольцы!" - пожаловался "командир".

Группа "Ахмата" в итоге попала в засаду, а из-за отхода и нехватки кадровых военнослужащих в бою были ранены и убиты несколько оккупантов из "Ахмата".

За это ушедшие с поля боя получили удары дубинкой и выслушали эмоциональный монолог. После разговора, как стало известно "Базе", они вернулись на свои позиции.

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже около 104 560 оккупантов. Большой "урожай" сегодня был собран на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Кроме того, в результате вчерашнего удара украинских войск по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов.

Также в сети просочилась информация о ликвидированных российских военных на авиабазе в Энгельсе.

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