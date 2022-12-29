Авиация Украины за сутки нанесла по противнику более 10 ударов, отметили в Генштабе.

Потери России в Украине снова возросли - в результате вчерашнего удара украинских войск по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов.

После огневого поражения подразделениями Сил обороны вражеских позиций в районе Бердянска Запорожской области ликвидированы более 50 оккупантов, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, за сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

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"А наши ракетчики и артиллеристы за текущие сутки поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы оккупантов", - информируют в Генштабе.

По его данным, противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Россияне уже не один месяц пытаются наступать на Донбассе, настоящей крепостью украинских воинов стал город Бахмут в Донецкой области.

ВСУ также активно противостоят врагу в Запорожской области. 28 декабря Генштаб нашей армии сообщил, что на днях в регионе было уничтожено много вражеской военной техники и ранено более 150 захватчиков.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине уже составляют 104 тысячи 560 оккупантов.

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