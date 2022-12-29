Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Украинские военные за сутки уничтожили еще почти 800 российских оккупантов. Также уничтожено почти полсотни единиц различной вражеской техники.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 декабря среди личного состава ориентировочно составили около 104 тыс. 560 (+790 за сутки) человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Вражеских танков было уничтожено 3 тыс. 18 (+1 за сутки) единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 47 (+10), артиллерийских систем - 2 тыс. 4 (+5), реактивных систем залпового огня - 423 (+5).

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Средств противовоздушной обороны - 212, самолетов - 283, вертолетов - 268 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 717 (+10) крылатые ракеты - 653. Кроме того кораблей/катеров было уничтожено 16, автомобильной техники и автоцистерн - 4 тыс. 675 (+15), специальной техники - 179.

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в результате украинских ударов 27 декабря в Запорожской области были ранены около 230 российских оккупантов.

А за минувшие сутки россияне нанесли 30 авиационных и 7 ракетных ударов по территории Украины. Также агрессор совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Между тем, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также известно, что российские оккупанты ночью ударили ракетами по пригороду Запорожья. Разрушено несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения. Люди не пострадали. Кроме того, этой ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами-камикадзе. Силы обороны уничтожили все пять "Шахедов", которые Россия направила на область.

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