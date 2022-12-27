Потери российских оккупантов на этом направлении трудно представить.

Окрестности Бахмута Донецкой области превратились огромную братскую могилу российских оккупантов.

Как сообщает Telegram-канал "Дохлая р*сня", вся земля вокруг Бахмута усеяна трупами оккупантов. Иногда на нескольких квадратных метрах лежат десятки "минуснутых" россиян.

На этом фото дрон зафиксировал 19 убитых оккупантов после неудачного штурма украинских позиций.

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Журналист Денис Казанский добавил, что потери русских на Бахмутском направлении трудно представить.

"Все усеяно трупами русских. В общем трудно даже представить, какие там потери. Американское оружие - страшная вещь на самом деле. Правда, пропагандисты войны с Украиной эту тему старательно обходят стороной.

На других кадрах видно более десятка захватчиков. Их тела лежат на поле боя. Эвакуации нет.

Крепость Бахмут: как россияне пытаются захватить непокоренный город

После захвата Лисичанска российские войска продолжили попытки наступления на Донбассе с целью полной оккупации Донецкой области. Первоочередной целью на этом направлении стал Бахмут.

Наступление с целью взятия Бахмута ведут преимущественно боевики так называемой "Группы Вагнера" состоят в основном из завербованных российских заключенных и профессиональных наемников. Отличительной особенностью боевой тактики "вагнеровцев" является "закидывание трупами" украинских позиций.

Однако даже готовность жертвовать большим количеством своих солдат не помогает россиянам в достижении поставленных целей. После почти полугода активных наступательных действий город Бахмут остается под полным контролем ВСУ.

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