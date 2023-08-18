Под элитными зданиями заметили несколько автомобилей спасателей.

В Москва-Сити объявили экстренную эвакуацию. Из-за громкоговорителя людей призывают срочно покинуть здания.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", возле IQ-квартала и ТЦ Афимолл Сити стоят несколько машин Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным канала, более 2000 человек поспешно эвакуировали из "Москвы-Сити" из-за анонимного сообщения "прилета беспилотника".

"К комплексу подогнали несколько пожарных машин и спасателей, однако никаких происшествий не было. Сообщение - ложное", - пишет канал.

Последние новости из Москвы

В ночь на 18 августа в столице РФ было громко-паблики сообщили о падении беспилотника в центре Москвы. По информации российских ТГ-каналов, частичное повреждение произошло в одном из павильонов "Экспоцентра".

По данным других ТГ-каналов, упавший в районе "Экспоцентра" беспилотник - это украинский дрон-камикадзе "Бобер". В 3:40 утра его заметили над СНТ "Зарница" в Красногорском районе.

Впоследствии российские паблики показали последствия ночных взрывов в Москве. В результате атаки неизвестного беспилотника был поврежден один из павильонов Экспоцентра.

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