Обвал дома в Белгороде: аналитики указали на важные нюансы

Эксперты отметили, что если "прилет" и был, то со стороны России.

Один из подъездов 10-этажного дома в российском Белгороде обрушился. Местные власти сразу же обвинили Украину в обстреле.

Аналитики Defence Express отметили, что обрушение произошло в доме по адресу улица Щорса, 55А. При этом эксперты установили, что российские операторы снимали дом со двора с юго-запада. Хотя большие повреждения находятся с противоположной стороны – с северо-восточной.

Аналитики обратили внимание, что со стороны двора в доме окна целые, даже если речь идет о квартирах, которые находятся рядом с полностью разрушенной секцией. В то же время на внешней стороне дома, туда, где выходит сам подъезд, выбиты.

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Таким образом, если прилет и был, то он пришелся по северо-восточной части дома – то есть удар мог быть только со стороны РФ. При этом эксперты предположили, что это мог быть боеприпас, но никак не баллистическая ракета, ведь с северо-восточной стороны нет соответствующей воронки.

Взрыв в Белгороде - главные новости

В российском Белгороде 12 мая прогремели взрывы. Позже стало известно, что подъезд обвалился с десятого до первого этажа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обрушения подъезда в жилом доме было повреждено 62 квартиры. По его словам, погибших пока нет, продолжается разбор завалов.

В то же время, как сообщалось ранее, российские Telegram-каналы писали о погибших.

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